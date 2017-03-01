01.03.2017 21:01:28

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Medipol Başakşehir: 1 - Akhisar Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor karşısında birinci devreyi 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada Akhisar Belediyespor gole yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ara pasıyla Kadir Keleş sol kanatta topla buluştu. Kadir'in penaltı noktasına doğru yerden gönderdiği topa Vaz Te bekletmeden vurdu. Kaleci Volkan Babacan sağına gelen topu kornere çeldi.

24. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertlilerin ceza alanına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği top, Yalçın Ayhan ve Attamah'tan sekti. Boşta kalan topu Napoleoni, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

40. dakikada Akhisar Belediyespor etkili geldi. Soner Aydoğdu'nun pasında Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Vaz Te, yaklaşık 25 metreden şutunu çekti. Top, az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.