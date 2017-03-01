Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Sivasspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (İlk yarı)Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın birinci devresi 0-0 tamamlandı.
13. dakikada Rıdvan Şimşek'in ceza alanı sağ çaprazından etkili vuruşunda, kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
25. dakikada Kerim Avcı'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
26. dakikada Meha'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bajic'in ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı kontrol etti.
36. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında, Gekas ile yaptığı verkaçlar sonrası ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşunda, boş kaleye giden topu altıpas üzerinden Selim Ay uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Kerim Avcı'nın ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.