28.02.2017 22:17:16

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

47. dakikada Veigneau'nun hatasında orta sahada topu kapan Edomwonyi, kaleye yöneldi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu, çalım atmak isterken Ramazan topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi. Savunma daha sonra topu uzaklaştırdı.

58. dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Castro ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Adem Büyük, kafayla topu arka direğe aşırdı. Uygun durumdaki Pavelka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

63. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan topla hareketlenen Pavelka'nın penaltı noktasına gönderdiği meşin yuvarlağa Popov sert vurdu. Savunmaya çarpan top, yeniden Popov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun ikinci şut denemesinde top filelerle buluştu: 1-0

67. dakikada Janster'in savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Edomwonyi, Titi'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı futbolcunun sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

70. dakikada ceza sahası dışından Adem Büyük'ün sert vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'dan sekti. Seken topa hareketlenen Koita'nın ceza sahası sol çaprazından yerden vuruşunda, savunmada Yakoubi son anda meşin yuvarlağa ayak koydu ve topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Turgut Doğan Şahin'in pasında savunmanın arkasında topla buluşan Koita'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-0 kazanarak nisan ayında Rize'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.