28.02.2017 21:05:08

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın birinci devresi 0-0 berabere sonuçlandı.

14. dakikada Tunay Torun'un ceza yayının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

19. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Igiebor'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Edomwonyi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı futbolcunun sağına çekerek vurmak istediği topa, Kasımpaşa savunmasında Veysel Sarı son anda kayarak müdahale etti ve mutlak bir gol pozisyonunu önledi.

23. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Koita'nın sağına çekerek yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Pavelka'nın ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

Müsabaka öncesi dün hayatını kaybeden eski milli futbolcu İsmail Kurt için saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada Kasımpaşa taraftarı olan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, karşılaşmayı tribünden takip etti.