11.05.2017 00:09:53

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid: 2 - Real Madrid: 1- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Atletico Madrid'e 2-1 yenilmesine rağmen organizasyonda 15. kez finale yükseldi.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın 12. dakikasında Saul Niguez'in fileleri havalandırması sonucu 1-0 öne geçen Atletico Madrid, 16. dakikada bu kez Antoine Griezmann'ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Oyun disiplininden kopmayan Real Madrid, ani geliştirdiği ataklarla gol aramaya çalıştı. 42. dakikada sol kanatta kale çizgisine kadar inen Karim Benzema'nın 3 rakip oyuncunun arasından yaptığı ortada topla buluşan Toni Kroos'un vuruşunda, kaleci Oblak meşin yuvarlağı çeldi. Oblak'tan dönen topu tamamlayan Isco, skoru 2-1 yaparak ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıda savunmaya dönük bir oyun benimseyen Real Madrid'de, kaleci Keylor Navas da kurtarışlarıyla Atletico Madridli oyunculara gol izni vermedi. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan eflatun-beyazlılar, rövanştan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen adını finale yazdırdı.

Cüneyt Çakır, karşılaşmada 5'i ilk yarıda olmak üzere toplam 6 kez sarı kartına başvurdu.

Real Madrid, Vicente Calderon Stadı'nda yaşadığı yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'nde 15 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez kazanarak bu organizasyonun en başarılı takımı olan Real Madrid, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'te oynanacak finalde İtalya temsilcisi Juventus'la karşı karşıya gelecek.