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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
09.05.2017 23:56:11

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus: 2 - Monaco: 1- İlk karşılaşmayı da deplasmanda 2-0 kazanan Juventus, tarihinde 9. kez finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Juventus, konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

İlk karşılaşmayı da deplasmanda 2-0 kazanan Torino ekibi, 2'si son 3 sezonda olmak üzere tarihinde 9. kez adını finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanş maçında, İtalyan temsilcisi Juventus ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.

Juventus, maçın 33. dakikasında 1-0 öne geçti. Dani Alves'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Mandzukic topa kafayı vurdu. Kaleci Subasic'ten dönen meşin yuvarlağa bir kez daha müdahale eden Hırvat milli futbolcu, topu filelerle buluşturdu. Mandzukic böylece, organizasyondaki 15. golünü kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, 44. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Danijel Subasic'in uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası dışından bekletmeden şık bir vuruş yapan Dani Alves, meşin yuvarlağı filelere göndererek ilk yarının skorunu belirledi.

Monaco, karşılaşmanın 69. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Joao Moutinho'nun pasında 18 yaşındaki oyuncu, kale çizgisi önünde topu filelere yolladı. Bu sezon lig ve Avrupa'da sergilediği performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Mbappe, grup aşamasından sonra çıktığı 6. maçta 6. golünü attı. Mbappe, Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarında 18 yaş 140 günle gol atan en genç futbolcu unvanını kazandı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Juventus, sahadan 2-1 galip ayrılarak finale çıktı.

Bu sonuçla Juventus, UEFA organizasyonlarında evinde oynadığı son 23 karşılaşmayı da kaybetmedi. Torino temsilcisi, son olarak Nisan 2013'te Almanya'nın Bayern Münih takımına 2-0 yenilmişti.

Juventus'un İtalyan kalecisi Buffon, Şampiyonlar Ligi'nde 150. maçına çıktı. Deneyimli file bekçisi, Milan'ın efsane oyuncusu Paolo Maldini'nin (174) ardından organizasyonda en çok maça çıkan ikinci İtalyan futbolcu oldu.

İki takım, 1997-1998 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de karşılaşmıştı. İlk maçı sahasında 4-1 kazanan Juventus, rövanşta Fransız rakibine 3-2 yenilmesine karşın finale yükselmişti.

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