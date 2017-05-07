07.05.2017 23:12:11
Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
16 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Portekiz'e 2-1 yenildi16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.
Gouveia şehrindeki Municipal Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takım, 23. dakikada Semih İldiz'in golüyle öne geçti. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri ise 67. dakikada Tiago Gouveia ve 73. dakikada Ronaldo Camara kaydetti.
Turnuvadaki ilk maçında da Rusya'ya 3-0 yenilen Türkiye, son karşılaşmasını 9 Mayıs Salı günü İsveç ile oynayacak.