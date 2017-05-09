10.05.2017 01:05:42

Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Hacıoğlu:'(Milli takımın çeyrek finale yükselmesi) Bu başarıyı, turnuvadan önce de bekliyorduk. Çocuklarımızın, bunu gerçekleştirebilecek kapasitesi vardı'- 'Macaristan, saygı duyduğumuz bir rakip'

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü Mehmet Hacıoğlu, elde edilen başarıyı turnuva öncesinde de beklediklerini belirtti.

Mehmet Hacıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, İtalya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Hacıoğlu, elde edilen başarıyı turnuva öncesinde de beklediklerini aktararak, şunları ifade etti:

"Bu başarıyı, turnuva öncesinde de bekliyorduk. Çocuklarımızın, bunu gerçekleştirebilecek kapasitesi vardı. Her zaman, adım adım hedef koymayı seçtik. Çeyrek finale yükselerek, hedeflerimiz için bir adım daha atmış olduk. Takımımızın en büyük özelliği, ofansif yönden güçlü olmamız. Ancak defansif açıdan bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İtalya karşısında 1-0 öne geçtikten sonra, her şey yolundayken yediğimiz gol sonrası biraz panik yaşadık. Fakat ikinci yarı durumumuzu toparlayarak, topa hakim olduk ve rakibimize üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Bundan sonraki hedefimiz de takım halinde oynamayı sürdürebilmek."

Çeyrek finaldeki rakipleri Macaristan'a da değinen Hacıoğlu, 'Macaristan, saygı duyduğumuz, fizik kapasitesi yüksek ve oldukça zorlu bir rakip. Dolayısıyla, çeyrek final karşılaşması her iki takım açısından da kolay olmayacak. Müsabakaya kadar hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ile 12 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.