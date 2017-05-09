09.05.2017 20:04:12

Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi, B Grubu'nu lider tamamlayan Macaristan oldu

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin, bu turdaki rakibi B Grubu'nu lider tamamlayan Macaristan oldu.

Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden Macaristan, puanını 7'ye yükseltti ve grubunu birinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, 12 Mayıs Cuma günü Macaristan ile Varazdin kentinde karşı karşıya gelecek.

Şampiyonadan önce Macaristan ile hazırlık maçında karşılaşan Türkiye, rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.