06.05.2017 22:05:42

Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

İtalya'yı 3-1 mağlup eden İspanya, gruptan çıkmayı garantiledi- Türkiye'ye, son maçında İtalya karşısında alacağı beraberlik çeyrek finale çıkması için yeterli olacak

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda İspanya, ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

Grupta ikinci maçlar sonucunda İspanya, 6 puanla liderliğini sürdürürken, Türkiye, 3 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip İtalya ise üçüncü sırada yer aldı. Puanı bulunmayan ev sahibi Hırvatistan ise son sırada kaldı.

Son maçlar öncesinde lider İspanya gruptan çıkmayı garantilerken, Hırvatistan'ın ise şansı kalmadı.

Türkiye, son maçı öncesinde İtalya'nın 3 gol averajı önünde yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibe, İtalya karşısında alacağı beraberlik de çeyrek finale kalması için yeterli olacak.

A Grubu'nda son maçlarda 9 Mayıs Salı günü Türkiye-İtalya, Hırvatistan-İspanya karşı karşıya gelecek.