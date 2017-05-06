06.05.2017 21:20:00

Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Hacıoğlu:'Turnuvada başarıya ulaşmamız için daha yolumuz var'

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Mehmet Hacıoğlu, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Hacıoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, istedikleri hücum planını 20. dakikadan itibaren uyguladıklarını ifade etti.

Planlamalarını adım adım yaptıklarını vurgulayan Mehmet Hacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Turnuvada başarıya ulaşmamız için daha yolumuz var. Grupta İtalya ile oynayacağımız son karşılaşma da Hırvatistan maçıyla aynı özellikleri taşıyor. Rakibe göre farklı bir oyun planı tercih edebiliriz çünkü matematiksel hesapların yapılacağı, puan veya puanların ön planda olduğu bir maç olacak. Dolayısıyla, İtalya maçında ona göre bir strateji geliştireceğiz."