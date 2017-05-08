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08.05.2017 18:43:13
Futbol: TFF 1. Lig
Altınordu: 0 - Elazığspor: 0
TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Altınordu ile Elazığspor 0-0 berabere kaldı.
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Osmancık'ta Hıdrellez coşkusu
Spor Toto 3. Lig
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