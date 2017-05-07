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07.05.2017 15:28:39
Futbol: TFF 1. Lig
Sivasspor: 3 - Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.
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