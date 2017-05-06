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06.05.2017 21:13:12
Futbol: TFF 1. Lig
Denizlispor: 2 - Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig'de 32. haftanın açılış maçında Denizlispor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.
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