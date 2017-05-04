05.05.2017 09:57:42
Futbol: TFF 1. Lig
Ligde 32. hafta maçları oynanacakFutbolda TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
18.30 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)
7 Mayıs Pazar:
13.30 Sivasspor-Bandırmaspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Samsunspor-Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)
16.00 Mersin İdmanyurdu-Göztepe (Mersin)
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Ümraniyespor (Kalyon Arena)
18.30 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)
8 Mayıs Pazartesi:
16.30 Altınordu-Elazığspor (Bornova)
18.30 Balıkesirspor-Manisaspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor (5 Ocak Fatih Terim)