05.05.2017 09:57:42

Futbol: TFF 1. Lig

Ligde 32. hafta maçları oynanacak

Futbolda TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

18.30 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

7 Mayıs Pazar:

13.30 Sivasspor-Bandırmaspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Samsunspor-Giresunspor (Samsun 19 Mayıs)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Göztepe (Mersin)

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Ümraniyespor (Kalyon Arena)

18.30 Boluspor-Şanlıurfaspor (Bolu Atatürk)

8 Mayıs Pazartesi:

16.30 Altınordu-Elazığspor (Bornova)

18.30 Balıkesirspor-Manisaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor (5 Ocak Fatih Terim)