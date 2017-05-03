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03.05.2017 20:45:06
Futbol: TFF 1. Lig
Elazığspor: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Elazığspor, Büyükşehir Gaziantepspor ile 0-0 berabere kaldı.
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