Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Ligin 22. haftası, golsüz eşitlikle tamamlanan Mersin İdmanyurdu-Denizlispor maçıyla sona erdiTFF 1. Lig'de 22. hafta, tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Mersin İdmanyurdu, sahasında Denizlispor'u konuk etti. İki takımın gol çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un lider durumda bulunduğu ligin 22. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 23. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Giresunspor-Elazığspor: 2-1
Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 4-0
Adana Demirspor-Balıkesirspor: 1-2
Göztepe-Manisaspor: 1-0
Samsunspor-Boluspor: 3-0
Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor: 1-0
Eskişehirspor-Ümraniyespor: 0-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu: 2-0
Mersin İdmanyurdu-Denizlispor: 0-0
- Puan durumu
Not: Ligde aldıkları cezalar nedeniyle Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'nun 3'er, Elazığspor'un da 6 puanı silinmiştir.
- 23. hafta
3 Mart Cuma:
18.30 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor
4 Mart Cumartesi:
13.00 Boluspor-Eskişehirspor
16.00 Elazığspor-Göztepe
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu
5 Mart Pazar:
13.00 Denizlispor-Samsunspor
13.00 Ümraniyespor-Giresunspor
16.00 Balıkesirspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.30 Manisaspor-Bandırmaspor
6 Mart Pazartesi:
18.30 Altınordu-Sivasspor