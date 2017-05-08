08.05.2017 21:08:20

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Akhisar Belediyespor: 1 - Gaziantepspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında Özer Hurmacı topa kafayı vurdu. Kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında, Ghilas'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.

43. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada, ceza alanında topla buluşan Özer Hurmacı, güzel hareketlerle kaleci Victor'u da geçtikten sonra sol çaprazdan topu Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direk ve Wallace Reis'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0

Maçın ilk yarısını Akhisar Belediyespor, 1-0 üstün tamamladı.