07.05.2017 21:18:20

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe, siyah-beyazlı futbolcu Marcelo'nun uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Babel'in soldan içeri çevirdiği topa Aboubakar altıpasta topuğuyla dokundu ancak yavaş giden topu kaleci Volkan Demirel rahatlıkla kontrol etti.

66. dakikada Babel yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

73. dakikada Quaresma'nın uzak mesafeden vuruşunda, top az farkla auta gitti.

75. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Quaresma, rakibinden sıyrılarak çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

79. dakikada Quaresma'nın ortasında Cenk Tosun kafayla meşin yuvarlağa vurdu. Kaleci Volkan Demirel topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

80. dakikada Emenike savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Nijeryalı oyuncunun vuruşunda, kaleci Fabricio gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Quaresma'nın şutunda, meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kurtardı.

90+4. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kjaer'in Beşiktaş ceza sahasına gönderdiği uzun topta Marcelo, ters bir kafa vuruşuyla ileri çıkan kaleci Fabricio'nun üzerinden meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi ve mücadele 1-1 sona erdi.