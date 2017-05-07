Futbol: Spor Toto Süper Lig
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Fenerbahçe önünde ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
15. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar'ın önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Talisca'nın ara pasında topla buluşan Oğuzhan çizgiye kadar giderek topuk pasıyla meşin yuvarlağı Aboubakar'la buluşturdu. Kamerunlu futbolcunun uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.
30. dakikada Adriano'nun uzun pasında Talisca topa voleyle vurdu ancak meşin yuvarlak dışarı çıktı.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Quaresma'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı. Portekizli oyuncu, aynı dakika içinde İsmail Köybaşı'dan şık bir şekilde sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi ancak son vuruşunda, top kaleyi tutmadı.
34. dakikada kullanılan korner atışında, Kjaer kafayla topa vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.
42. dakikada Atınç Nukan'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Alper Potuk, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
43. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Talisca, rakiplerinden sıyrılarak ceza yayı üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
45+1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Tolgay Arslan'ın uzun pasında topla buluşan Quaresma'nın sağdan içeri gönderdiği topa Aboubakar altıpasta dokundu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Derbinin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.