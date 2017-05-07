07.05.2017 18:22:50

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Çaykur Rizespor: 6 - Bursaspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bursaspor'u 6-0 yendi.

50. dakikada Jorquera'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında kalesini terk eden Harun Tekin'in ceza sahasında müdahale ettiği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol korner çizgisi üzerinden şutunda, meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Edomwonyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

61. dakikada sol taraftan Aziz Eraltay'ın ceza sahasına ortasında, Stancu'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Jorquera'nın bekletmeden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan bir kez daha yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Süleyman Koç'un plasesinde, kaleye yönelen topu çizgi üzerinden Aziz Eraltay çevirdi.

81. dakikada Çaykur Rizespor skoru 5-0'a getirdi. Bursaspor defansının geri pasında araya giren ve topu kapan Kweuke'nin ceza sahasında yerden pasında, Edomwonyi meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

90. dakikada Çaykur Rizespor farkı 6'ya çıkardı. Kazanılan köşe vuruşunda Dhurgham İsmail'in soldan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Nosa Igiebor'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 6-0

Karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 6-0 kazandı.