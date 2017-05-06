Futbol: Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 3Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.
62. dakikada Sneijder'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Rodrigues'in kafa vuruşunda, savunmada Abdullah Durak'ın koluna çarpan top kaleci Ramazan Köse'de kaldı. Pozisyonun penaltı olduğunu savunan Galatasaraylı futbolcular, hakem Özgür Yankaya'ya uzun süre itirazda bulundu.
63. dakikada Kasımpaşa 2-0 öne geçti. Sağdan gelişen konuk takım atağında Popov, çizgiye inmeden ortasını yaptı. Ön direkte uygun durumda topla buluşan Turgut Doğan Şahin, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
81. dakikada Kasımpaşa 3. golü attı. Turgut Doğan Şahin'in pasıyla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Andre Castro, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-3
89. dakikada Guanca'nın ceza sahasına girmeden attığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
90+1. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Sneijder'in sol taraftan uzak mesafeden çektiği sert şutta, üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-3
Kasımpaşa, cezası nedeniyle taraftarından yoksun mücadele eden rakibi karşısında karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.