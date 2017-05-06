06.05.2017 21:08:42

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Atiker Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 3

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi.

55. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan ve çalımlarla penaltı noktasına kadar gelen Vagner Love'ın sert şutunda top kaleci Kaya Tarakçı'nın solundan filelere gitti: 1-2

65. dakikada Bajic'in golüyle maça denge geldi. Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü. Yeniden topu önünde bulan Bajic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

72. dakikada Aytemiz Alanyaspor yeniden öne geçti. Ali Çamdalı, Efecan Karaca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Mete Kalkavan, serbest atış kararı verdi. Fernandes, kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Kaya Tarakçı'nın sağından üst köşeden filelere yolladı: 2-3

90+4. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Emre Nefiz, Douglas ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan, Douglas'a önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı göstererek oyundan ihraç etti.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.