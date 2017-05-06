06.05.2017 20:00:24

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Galatasaray: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada Bruma'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'den döndü, daha sonra tehlike uzaklaştırıldı.

18. dakikada Sneijder'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan gelişen atakta havadan gelen topu ceza sahasında kontrol eden Adem Büyük, pasını ters tarafta bulunan Andre Castro'ya attı. Bu futbolcu, ceza alanının sağ çaprazından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak taraftan ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Sneijder'in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues'in kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu çeldi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.