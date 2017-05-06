06.05.2017 20:00:40

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Atiker Konyaspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Müsabakanın 9. dakikasında Atiker Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağdan ortasında, altıpasta topla buluşan Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Sackey'in gelişine bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, direğin yanında bekleyen Douglas'ın müdahalesiyle kornere gitti.

34. dakikada Milosevic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Douglas'ın sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

35. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Efecan Karaca'nın Selim Ay tarafından ceza sahasında düşürülmesi sonucu maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Vagner Love topu filelere gönderdi: 1-1

42. dakikada Gassama'nın sağdan ortasında, Emre Akbaba ceza sahasında topu arkasındaki Vagner Love'a çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı çeldi, defans topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.