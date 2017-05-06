06.05.2017 18:08:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gençlerbirliği: 0 - Adanaspor: 1Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
47. dakikada Serdar Gürler'in pasında Velikonja'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Karacic gole izin vermedi.
50. dakikada Adanaspor ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Muric'in vuruşunda açıyı iyi kapatan Karacic'ten dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
57. daikkada Serdar Gürler'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda vuruşunda kaleci Karacic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
63. dakikada Aydın Karabulut'un pasında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Ring vurmakta gecikince Karacic topa sahip oldu.
90+2. dakikada Palitsevich'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak az farkla direğin yanından kornere gitti.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.