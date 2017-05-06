Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gençlerbirliği: 0 - Adanaspor: 1 (İlk yarı)Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Gençlerbirliği-Adanaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Uğur Çiftçi'nin Adanaspor ceza alanının solundan yaptığı ortada iyi yükselen Aydın Karabulut'un kafa vuruşunda kaleci Karacic, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.
20. dakikada Adanaspor öne geçti. Tevfik Altındağ'ın Gençlerbirliği ceza alanının solundan kullandığı korner atışında arka direkte boş pozisyonda kalan Ramos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1
27. dakikada Issah'ın pasında kaleciyle karşıya pozisyonda Velikonja'nın vuruşunda açıyı iyi kapatan Karacic, gole izin vermedi.
38. dakikada Aydın Karabulut'un soldan kullandığı faul atışında Orhan Şam'ın arka direkte boş pozisyonda kafa vuruşunda kaleci Kararic, topu kornere gönderdi.
41. dakikada Aydın Karabulut'un pasında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin soldan sert şutunda kaleci Karacic, ayaklarıyla golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adanaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.