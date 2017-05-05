Futbol: Spor Toto Süper Lig
Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mbilla'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
67. dakikada Motta'nın sol kanattan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, penaltı noktası üzerinde Salih Dursun meşin yuvarlağı kafayla tamamladı. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest atışı kullanan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
89. dakikada Medipol Başakşehir karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emre Belözoğlu'nun ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Napoleoni'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan El Kabir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.