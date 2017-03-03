Futbol: Spor Toto Süper Lig
Trabzonspor: 0 - Kardemir Karabükspor: 0 (İlk yarı)Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
7. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında ceza alanında Rodallega topa kafayı vurdu. Kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağın sahibi oldu.
20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
23. dakikada ceza alanında Medjani, topu Okay Yokuşlu'ya doğru çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topa etkisiz vurunca, savunma tehlikeyi önledi.
41. dakikada Kardemir Karabükspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Latovlevici'nin soldan ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Seleznov, bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
44. dakikada Castillo'nun pasında soldan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı, rakibinden sıyrılarak kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Dany, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.
45+1. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Yazıcı'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin sol köşesine doğru gelen topu güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.