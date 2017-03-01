SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Futbol: Spor Toto Süper Lig
02.03.2017 00:32:26

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ligde 24, 25, 26, 27 ve 28. haftada oynanacak maçların programı açıklandı- Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 23 Nisan Pazar günü oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 24, 25, 26, 27 ve 28. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı, 23 Nisan Pazar günü oynanacak.

Ligde 5 haftalık maçların programı şöyle:


- 24. hafta


10 Mart Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)

11 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Gaziantep Arena)

19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom Arena)

12 Mart Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediyesi)

19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayıs)


- 25. hafta


17 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Akhisar Belediyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park Arena)

19 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)


- 26. hafta


1 Nisan Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2 Nisan Pazar:

13.00 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor (Türk Telekom Arena)


- 27. hafta


7 Nisan Cuma:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)

10 Nisan Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


- 28. hafta


21 Nisan Cuma:

20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)

22 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

23 Nisan Pazar:

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)

24 Nisan Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)

Bu arada 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumu nedeniyle söz konusu hafta sonu liglerde karşılaşma oynanmayacak.

Diğer yandan Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasındaki erteleme maçı, 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.30'da Gaziantep Arena'da yapılacak.


- Alt liglerde de program değişikliği yapıldı


TFF, referandum dolayısıyla TFF 1. ile Spor Toto 2 ve 3. liglerdeki maçlarda da tarih değişikliğine gitti.

Buna göre 14, 15, 16 ve 17 Nisan'da oynanması planlanan TFF 1. Lig 28. hafta müsabakaları 18, 19, 20 Nisan'da, 16 Nisan'daki Spor Toto 2 ve 3. Lig müsabakaları ise 14 Nisan'da yapılacak.


    YORUM YAZ
'TSK, Abdullah Öcalan’a savaş kararı aldırdı'
Suriye'de yeni uluslararası kriz: Rakka kime kalacak?
Rus uçaklarından YPG'ye saldırı
Lübnan yönetiminde 'Hizbullah' çatlağı
Soylu: CHP, PKK'ya can suyu veriyor
Bahçeli'den Abdülkadir Selvi'ye: Kalem yobazı
'Obama siyasete geri dönüyor'
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Gel Erdoğan'ın yardımcısı ol
Elektriğe zam var mı? EPDK Başkanı açıkladı
1 dolarların sırrı ne? Gizli tanıklar anlattı
2017 Emekli promosyonu nasıl alınacak?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşlarına AB vize serbestisi
Gürcistan vatandaşları 28 Mart 2017'den itibaren vizesiz olarak Schengen bölgesine seyahat edebilecekler.
01.03.2017 23:59:32
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto’da mescit yakma girişimi
Toronto'da bir mescit, kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verilmeye çalışıldı.
01.03.2017 23:27:54
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ağabeyi uykusundan uyandırıp öldürdü
Ceylan, 38 yaşındaki ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından yatağında tabancayla vurularak öldürüldü.
01.03.2017 22:05:04
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
Müslüman merkezlerine tehdit mektupları
ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Maryland eyaletinde Müslümanların iki merkezine tehdit mektupları gönderildiği bildirildi.
01.03.2017 21:11:11
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
01.03.2017 21:05:36
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı
Silivri'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
01.03.2017 21:01:19
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar'ın Mart sayısı çıktı
İtibar Dergisi'nin zengin içerikli mart sayısı çıktı.
01.03.2017 20:53:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap geldi
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
İran'da 'sahabeye hakaret' içerikli gazete haberleri tartışılıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Bahçeli'den hükümete Barzani tepkisi
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
Adil Öksüz nereden nasıl kaçtı? Arkasında ne bıraktı?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları