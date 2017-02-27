Futbol: Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.
47. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan, ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kullanan Talisca'nın şutunda, barajda Bruma'ya çarpan top kaleci Muslera'yı yanıltarak ağlara gitti.
59. dakikada Bruma'nın ceza alanı dışından çektiği şutta, savunmaya da çarpan top kaleci Fabricio'da kaldı.
60. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bruma'nın vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.
71. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
82. dakikada Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Podolski'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
85. dakikada Podolski'nin sağ çaprazdan attığı sert şutta, top uzak kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.
Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.