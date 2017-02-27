27.02.2017 21:00:10
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
6. dakikada Quaresma'nın soldan ceza sahasına ortasında arka direkte Babel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Carole, Fabricio'nun kalesini terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı içeri çıkarırken, araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Aynı dakikada Sneijder'in soldan ortasında arka direkte Yasin Öztekin, hızlı gelen topa istediği gibi vuramadı.
43. dakikada Talisca'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta, kaleci Muslera yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.