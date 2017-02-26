Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantepspor: 1 - Fenerbahçe: 1Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kaldı.
52. dakikada sol taraftan Lens'in kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Sow topu içeriye çevirdi. Gaziantepspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
68. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Marcinho'nun sert vuruşunda, kaleci Fabiano son anda topu kornere çeldi.
81. dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İsmail Köybaşı şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta gitti.
84. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Lens, ceza alanına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Skrtel'in topun gelişine sağ ayağıyla vuruşunda, kaleci Victor'dan seken topu defans kornere attı.
84. dakikada ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Chahechouhe'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada Lens'in ara pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Fernandao, kaleciden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kademeye giren Musa Nizam, kale çizgisi üzerinden topu uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Gaziantepspor, önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, sağ kanatta topla hareketlenen Ghilas, ceza alanına yerden ortasını yaptı. Arka direkte Kangwa, uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.