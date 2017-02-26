Futbol: Spor Toto Süper Lig
Gaziantepspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
7. dakikada sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Lens'in ceza alanına ortasında Neustaedter'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
11. dakikada Gaziantepspor, öne geçti. Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Ghilas, ceza sahası sağ çaprazında topu Skrtel'den kurtardıktan sonra sert vurdu. Kaleci Fabiano'dan seken topu altıpasın sağ çaprazında önünde bulan Sefa Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
23. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Volkan Şen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, ceza alanına ortasını yaptı. Arka bölümdeki Lens, bekletmeden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1
41. dakikada soldan Lens'in yerden pasında, ön direkte Sow topa ayak koydu. Gaziantepspor savunması kaleye yönelen topa müdahale ederek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.