26.02.2017 18:14:19

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

48. dakikada ceza alanında Visca ile Mossoro arasındaki paslaşmada topla son olarak buluşan Mossoro'nun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

57. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Maher, meşin yuvarlağı geriden gelen Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

64. dakikada Ndiaye'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla bulaşan Bifouma'nın şutunda kaleci Volkan Babacan'dan seken topu savunma oyuncuları kornere gönderdi. Aynı dakika içinde kullanılan köşe atışında altıpas üzerindeki Ndiaye'nin kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Mossoro, topu ceza alanına hareketlenen Visca'nın önüne bıraktı. Bu futbolcu, kalesini terk eden Karcemarskas'ın yanından topa dokundu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu, rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Medipol Başakşehir, müsabakayı 1-0 kazandı.