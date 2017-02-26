26.02.2017 17:04:28
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Osmanlıspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde iyi yükselen Mustafa Pektemek kafayla topu filelere gönderdi: 0-1
18. dakikada Mehmet Güven'in hatalı pasında savunmanın arkasında topla buluşan Cengiz Ünder, kaleci Karcemarskas'la karşı karşıya kaldı. Cengiz Ünder'in vuruşunda, Karcemarskas topa sahip oldu.
31. dakikada Delarge, sağ kanattan getirdiği topu ön direkteki Bifouma'ya aktarmak isterken meşin yuvarlak bu bölümdeki oyuncuları geçerek arka direkteki Maher'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.