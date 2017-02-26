Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kardemir Karabükspor: 1 - Gençlerbirliği: 0Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
54. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında ceza sahası dışından Seleznov kaleye vurdu, top direk dibinden auta çıktı.
56. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Poko'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya Yatabare'nin röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
70. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içine giren Poko'nun sağ çaprazdan kaleye çektiği şutta, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan gelişen atağında Anıl Karaer topu ceza sahası içine ortaladı. Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
77. dakikada misafir takımın atağında Milinkovic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda kaleci Ahmet Şahin topu kontrol etti.
81. dakikada Gençlerbirliği'nde Milinkovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Luccas Claro altı pas önünde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ahmet Şahin yerden seken meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Politevich kafa vuruşununda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
87. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında ceza sahası içindeki Traore'nin şutunda topu kaleci Hopf son anda önledi.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.