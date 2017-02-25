25.02.2017 21:15:35

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Atiker Konyaspor: 1 - Trabzonspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

47. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ev sahibi ekip, ceza alanı dışında Bajic'in Aytaç Kara'yla girdiği mücadelede yerde kalmasıyla serbest vuruş kazandı. Frikikte topun başına geçen Rangelov, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0

54. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Rakibini çalımlayarak sağ taraftan ceza sahasına giren Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

63. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

67. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Rodallega kafayla meşin yuvarlağı altıpas üzerindeki Mas'a indirdi. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

71. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı kornerde, ön direkte Ali Çamdalı'nın kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

82. dakikada Douglas'ın soldan pasında altıpas üzerinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole engel oldu.

83. dakikada ev sahibi ekip, ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Frikiği kullanan Douglas'ın şutunda, top direkten döndü.

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.