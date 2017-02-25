25.02.2017 19:56:32

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Atiker Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

10. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Halil İbrahim Sönmez'in soldan pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Volkan Fındıklı'nın plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere gitti.

15. dakikada Douglas'ın soldan ortasında ceza yayında topla buluşan Rangelov'un şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada hızlı gelişen Atiker Konyaspor atağında, orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar gelen Rangelov, topu sol çaprazda müsait durumdaki Hadziahmetovic'e çıkardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Onur Recep Kıvrak gole izin vermedi. Bordo-mavili savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Onazi'nin şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.