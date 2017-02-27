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FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
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27.02.2017 22:38:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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İki dev borsanın evliliği çökebilir
Londra Borsası (LSE) ve Deutche Börse arasındaki 29 milyar avro büyüklüğündeki birleşmenin tamamlanamama riski ortaya çıktı.
27.02.2017 22:38:49
'FETÖ'den 20 polis mahkemeye sevk edildi
Kayseri'de 'FETÖ' soruşturmasında 20 polis mahkemeye sevk edildi.
27.02.2017 21:43:18
HDP'li milletvekili serbest bırakıldı
HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan serbest bırakıldı.
27.02.2017 21:33:46
NATO'dan Dağlık Karabağ açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili 'Cephe hattında, bu hafta sonu yaşananlar dahil olmak üzere, şiddetin sürmesinden dolayı endişeliyim.' dedi.
27.02.2017 20:56:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan'ı anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 6. yılı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj yayımladı.
27.02.2017 20:12:40
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.
27.02.2017 19:38:40
İsrail, İnsan Hakları Örgütü'ne çalışma izni vermedi
Uluslararası sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İsrail yönetiminin, İsrail ve Filistin’de çalışma izni taleplerini reddettiğini duyurdu.
27.02.2017 19:09:13
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TİMETÜRK
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HABERLERİ
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