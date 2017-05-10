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Futbol: Spor Toto 3. Lig
10.05.2017 22:54:38

Futbol: Spor Toto 3. Lig

TFF, 3. Grup'ta Sakaryaspor ile Diyarbekirspor arasında 14 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacağı açıklanan play-off final mücadelesinin, İstanbul'a alındığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Sakaryaspor ile Diyarbekirspor arasında 14 Mayıs Pazar Günü Ankara'da oynanması planlanan play-off final karşılaşmasının yerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta daha önce 14 Mayıs Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacağı belirtilen Sakaryaspor-Diyarbekirspor play-off final mücadelesinin, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındığı bildirildi.

Açıklamada, aynı gün Ankara'da Dünya Çiftçiler Günü etkinliklerinin düzenleneceği ve güvenlik tedbirlerinin tam olarak alınabilmesi amacıyla Ankara Valiliğinin federasyona gönderdiği yazıya istinaden, değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Sakaryaspor-Diyarbekirspor play-off final karşılaşması, 14 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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