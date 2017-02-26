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26.02.2017 15:40:42
Futbol: Spor Toto 2. Lig
Karşıyaka: 2 - Kırklarelispor: 1
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti.
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