08.05.2017 18:38:56
Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off
Amed Sportif Faaliyetler: 0 - Sivas Belediyespor: 0- Amed Sportif Faaliyetler, yarı finale yükseldiSpor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sivas Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
İlk karşılaşmada deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla adını play-off yarı finaline yazdırdı.
Amed Sportif Faaliyetler, play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşti.
Öte yandan, karşılaşma devam ederken sahaya giren bir horozun görevlilerce dışarı çıkarılması ilginç görüntüler oluşturdu.