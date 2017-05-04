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04.05.2017 18:07:50
Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off
Menemen Belediyespor: 1 - Gümüşhanespor: 2
Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Gümüşhanespor, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Müsabakanın rövanşı 8 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane'de oynanacak.
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Erdoğan - Yıldırım görüşmesi iptal edildi
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04.05.2017 18:07:26
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Güvenlik güçleri, Tunceli'nin Ovacık İlçesi Aslıca Köyü kırsalında operasyon düzenledi.
04.05.2017 17:40:20
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Tepe isimlerden tepe isimlerinden 'Çiya Rus' kod adlı PKK'lı Merdali Süleymanov'un Karaçok harekatında öldürüldüğü belirlendi. Fakat örgüt ısrarla trafik kazasında öldüğünü söylüyor.
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Doğuş Grubu’ndan satış iddialarına yanıt
Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yerdelen, Star Tv, NTV, NTV Sport ve puhutv’nin satılacağı iddialarını yalanladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir bacağı protez olan kızı 3 yaşındaki Özge'yi fizik tedaviye götüremediği için 150 liraya mal ettiği düzenekle yürümeyi öğretmeye çalışan alüminyum doğrama ustası 39 yaşındaki Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi.
04.05.2017 14:40:51
'Bilgiyi içeriden aldım, Star TV ve NTV satılıyor'
Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Star TV, NTV, NTV Spor ve Puhu TV'nin Katarlı beIN Group'a satılacağını iddia etti.
04.05.2017 14:33:49
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