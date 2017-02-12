12.02.2017 16:21:07

Futbol sahasının çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Havran Belediyesi tarafından yapılan futbol sahası ve spor kompleksinin etrafının çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Havran Belediyesi tarafından yapılan futbol sahası ve spor kompleksinin etrafının çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Önceki yıl futbol sahasının tribünlerin montajı yapıldı. Bu yıl ise belediye olarak taş döşeme çevre düzenlemesini gerçekleştiriyoruz. Amacımız halkımızın rahatlıkla spor tesislerine ulaşmaları ve raht bir şekilde maçları izlemeleridir" dedi. Ersoy "Çalışmalarımız önümüzdeki hafta tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır dedi.