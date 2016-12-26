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Futbol: İngiltere Premier Lig
26.12.2016 23:34:38

Futbol: İngiltere Premier Lig

Futbol: İngiltere Premier Lig

Futbol: İngiltere Premier Lig
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YORUMLAR

İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi
İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 29 Aralık'ta elektrik kesintisi yapılacak.
26.12.2016 22:49:52
Buteflika'dan Müslümanlara çağrı
Buteflika'dan Müslümanlara çağrı
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, Arap ülkelerinde akan Müslüman kanının durması için diplomatik çabaların artırılması çağrısı yaptığı bildirildi.
26.12.2016 21:46:21
Eski Askeri Ataşesi FETÖ'den tutuklandı
Eski Askeri Ataşesi FETÖ'den tutuklandı
Türkiye'nin eski Brezilya Askeri Ataşesi Pilot Kurmay Albay Necmi Cansever, 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
26.12.2016 20:47:17
Denize düşen sara hastasını kurtardı
Denize düşen sara hastasını kurtardı
Bozcaada'da feribot iskelesinde epilepsi nöbeti geçirip, denize düşen 41 yaşındaki Murat Utku'yu boğulmaktan Gestaş'ta İskele Sorumlu olarak görevli 32 yaşındaki Kemal Önal kurtardı.
26.12.2016 20:38:42
Isparta'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
Isparta'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
Isparta'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
26.12.2016 20:11:34
Konya’da öğrencilere kar tatili
Konya’da öğrencilere kar tatili
Konya il merkezinde okullar kar yağışı, don ve buzlanma sebebiyle 27 Aralık Salı günü tatil edildi.
26.12.2016 19:14:33
Yıldırım'dan Medvedev'e taziye
Yıldırım'dan Medvedev'e taziye
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile telefonda görüştü.
26.12.2016 18:43:40
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