01.03.2017 23:08:57

Futbol: Goldcity Women's Cup

Türkiye: 1 - Romanya: 3

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Goldcity Women's Cup'ta Türkiye, Romanya'ya 3-1 yenildi.

Evima Footbaal ve Goldcity Hotel tarafından düzenlen Goldcity Women's Cup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Romanya ile karşılaştı.

Goldcity Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakayı 3-1 kazanan Romanya'nın gollerini Florentina Olar, Anne Banuta ve Adina Giurgin atarken, millilerin tek golünü Melike Pekel kaydetti.





- Tuncel: "Eksiklikleri gördük"





A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel, Romanya'ya yenilmelerine rağmen eksikliklerin görülmesi açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tuncel, "Eksiklikleri gördük. Mağlubiyet hiçbir zaman iyi değil ama oyuncuların son durumunu görme açısından iyi bir maç oldu." şeklinde konuştu.

Turnuvaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla katıldıklarını anlatan Tuncel, "Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılabilmek için Faroe Adaları'nda oynanacak ön eleme turu maçlarına da bu kadroyla gitmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Talat Tuncel, ön eleme turunda Faroe Adaları, Lüksemburg ve Karadağ ile aynı grupta mücadele edeceklerini de hatırlattı.

Öte yandan Goldcity Women's Cup'ta oynanan ilk maçta Polonya, Kosova'yı 5-0 yendi.