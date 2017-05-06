06.05.2017 21:22:33
Futbol: 10. Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi
Ankara İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü, çeyrek finale kalamadıFutbolda 10. Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonlar Ligi mücadelesi Yunanistan'da sona erdi.
Larissa kentinde düzenlenen organizasyonda 16 ülke takımı mücadele etti.
Ankara İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü, B Grubu'nda ev sahibi POK Atina, Rusya'dan Alania ve İskoçya'dan Glasgow DAFC ile karşılaştı.
İlk maçında Glasgow DAFC'yi 3-1 yenen Ankara İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü, daha sonra POK Atina ve Alania'ya 2-0'lık sonuçlarla yenilerek çeyrek finale kalma şansını kaybetti.
Organizasyonda Yunanistan'dan POK Atina şampiyon oldu.