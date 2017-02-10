10.02.2017 14:45:07

Fünyeyle patlatılan çanta cami cemaatini korkuttu

Zeytinburnu Belediyesi önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Çanta bomba uzmanı tarafından kontrollü şeklide patlatılırken, belediye binası önünde bulunan camide namaz kılan cemaat ise önce korktu sonra namaz kılmaya devam etti.

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Zeytinburnu Belediyesi önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Çanta bomba uzmanı tarafından kontrollü şeklide patlatılırken, belediye binası önünde bulunan camide namaz kılan cemaat ise önce korktu sonra namaz kılmaya devam etti.Zeytinburnu Belediyesi ve Belediye Camii'nin bulunduğu cadde üzerinde bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Güvenlik görevlileri tarafından fark edilen şüpheli çanta polise ihbar edildi. Çantanın bulunduğu Belediye caddesi olay yerine gelen polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen bomba uzmanı şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Bu sırada durumdan habersiz cuma namazı kılmayı sürdüren cemaat patlamayla birlikte korku yaşadı. Bomba uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan siyah çantanın alet çantası olduğu ortaya çıktı. Çanta içinden tornavida ve benzeri aletler çıktı.Bomba uzmanının çalışmaları boyunca trafiğe kapatılan cadde tekrar trafiğe açıldı.