01.03.2017 20:31:20

Fuhuş operasyonuna 1 tutuklama, 5 adli kontrol

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda, 'fuhuş için yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek, cinsel saldırı, fuhşa aracı olmak, şantaj ve ölümle tehdit' iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi ise 5'i adlı kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda, "fuhuş için yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek, cinsel saldırı, fuhşa aracı olmak, şantaj ve ölümle tehdit" iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 7 kişi ise 5'i adlı kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda M.K.(45) adlı kişinin organize ettiği iddia edilen fuhuş çetesini çökertti. Ahlak polisi, kiraladıkları evde fuhuş yaptıran, tehdit ve şantaj ile fuhuş yapmaya zorlayan çete ile ilgili operasyon başlattı. Dün sabah 98 ayrı adrese yapılan operasyonda M.K. ile kendisine yardım ittikleri iddia edilen M.A.(43), N.İ.(55) ve M.Ç.(49) adlı kadınlar ile K.T.(54), K.I.(46), M.R.Ö.(57) ve H.B.'yi (47) yakalayarak gözaltına aldı. Polis 6'sı kadın 7 kişinin de müşteki olarak ifadelerine başvurdu.Ahlak Bürosunda sorgulanan 3'ü kadın 8 kişi, "fuhuş için yer temin etmek, fuhşa teşvik etmek, cinsel saldırı, fuhşa aracı olmak, şantaj ve ölümle tehdit" iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren K.I. ve M.R.S. serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A., N.İ., M.Ç., K.T. ve H.B. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.